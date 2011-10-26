شرکتهای برتر اینترنتی مهر ماه را بشناسید/ سنجش سرعت واقعی اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور با راه اندازی سرویس سنجش سرعت اینترنت، هر ماه شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت را از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت به کاربران ارزیابی می کند که در این زمینه از تستی که از سوی کاربران انجام می شود کمک می گیرد.

براین اساس کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود که از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت امکان پذیر است می توانند در این ارزیابی شرکت کنند.



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها، متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند که سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.



تست سنجش سرعت اینترنت از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.



سرویس دهندگان برتر اینترنتی در مهرماه



به گزارش مهر، استقبال کاربران از تست سنجش سرعت اینترنت روز به روز در حال افزایش است و کاربران برخی شرکتهای اینترنتی به حدی از این ارزیابی در اختیار قرار گرفته استفاده می کنند که این موضوع باعث شده تا شرکتهای ارائه دهنده خدمات به این کاربران به دلیل افزایش تعداد تستها با تفاوت چشمگیری نسبت به دیگر شرکتها در صدر برترین ارائه دهندگان جای گیرند.



در مهرماه امسال مرکز متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت را در سه بازه زمانی و 4 گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت بر ثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهنده های اینترنتی دایل آپ ، ADSL ، وایمکس و GPRS را اعلام کرده است.



براین اساس شرکتهای شاتل، پارس آنلاین، ارتباطات مبین نت و ایرانسل سرویس دهندگان برتر برای سرعت دسترسی 64 کیلوبیت بر ثانیه و در بازه های زمانی مختلف شناخته شدند و برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، ایرانسل، ارتباطات مبین نت و نداگستر صبا برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح و عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، نداگستر صبا، شاتل، ایرانسل، ارتباطات مبین نت و داتک برای بازه زمانی 8 تا صبح تا 16 بعدازظهر انتخاب شدند.

کاربران اینترنت با سرعت حداکثر 128 کیلوبیت بر ثانیه شرکتهای عصر انتقال داده ها، پیشگامان توسعه ارتباطات، پارس آنلاین، شاتل، داتک، نداگستر صبا، ایرانسل، آسیاتک، ارتباطات مبین نت و افرانت را به ترتیب به عنوان سرویس دهنده های برتر در بازه زمانی 16 بعدازظهر تا 12 شب انتخاب کردند.

علاوه بر این شرکتهای پارس آنلاین، شاتل و ایرانسل برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح، شاتل، پارس آنلاین، ایرانسل و عصر انتقال داده ها و ارتباطات مبین نت برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر و پارس آنلاین، شاتل، ایرانسل و ارتباطات مبین نت برای بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 256 کیلوبیت بر ثانیه در مهرماه معرفی شدند.

مرکز متما شرکتهای عصر انتقال داده ها، شبکه ارتباط شبدیز، شاتل، پارس آنلاین، ارتباطات مبین نت و ایرانسل را سرویس دهنده های برتر برای سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی 1 تا 8 صبح انتخاب کرده است.

همچنین شرکتهای شاتل، عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، داتک، ارتباطات مبین نت، ایرانسل و پیشگامان توسعه ارتباطات سرویس دهنده های برتر به کاربران با سرعت دسترسی 512 کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر بودند و شرکتهای عصر انتقال داده ها ، شاتل ، شبکه ارتباط شبدیز، پارس آنلاین ، ارتباطات مبین نت، داتک ، ایرانسل و پیشگامان توسعه ارتباطات نیز به عنوان سرویس دهنده های برتر سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی 4 بعدازظهر تا 12 شب در مهرماه انتخاب شدند.



جداول معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده اینترنت



به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از اول تا 30 مهرماه به ترتیب در بازه های زمانی 1 تا 8 صبح، 8 تا 4 بعدازظهر و 4 بعدازظهر تا 12 شب و به نسبت سرعت دسترسی 64 کیلوبیت ، 128 کیلوبیت و 256 کیلوبیت بر ثانیه به شرح زیر است:

نتایج تست کاربران اینترنت در مهرماه براساس سرعت 64 کیلوبیت بر ثانیه