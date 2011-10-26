آسپیرین برای پیشگیری از آنفلوانزا در افراد زیر 18 سال ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم دبیریان اظهارداشت: سینه پهلو باکتریال(ذات‌الریه)، تنگی نفس، سرفه‌ها به همراه خلط زرد و سبز رنگ، اوتیت، برونشیت و آنسفالیت از عوارض بیماری آنفلوانزاست از این‌رو برای پیشگیری از ابتلاء در 48 ساعت نخست از دو داروی ضدویروسی آمانتادین و ریمانتادین و تب‌بر استامینوفن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا هم به طور 100درصد مانع از ابتلاء افراد به آنفلوآنزا نمی‌شود اما خطر ابتلاء به آسم را کاهش می‌دهد و برای افرادی که ممنوعیت استفاده از واکسن را دارند استفاده از 2 داروی ضدویروسی (آمانتادین و ریمانتادین) برای پیشگیری از ابتلاء به آنفلوآنزای نوع A موثر است.

این عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی افزود: آنفلوآنزا از بیماری‌های فصول سرد سال است از این‌رو تجویز واکسن آن در ماه‌های مهر و آبان و تا حداکثر اواخر آذر توصیه می‌شود.

دبیریان با تاکید بر ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا در افراد مستعد ابتلا گفت: تجویز واکسن آنفلوآنزا به مبتلایان به ذات‌الریه(پنومونی)، افرادی در سنین 50 سالگی، زنانی با قصد بارداری در فصول سرد سال، افرادی که در آسایشگاهها نگهداری می‌شوند، مبتلایان به بیماریهای مزمن فلبی و ریوی نظیر آسم یا مبتلایان به ضعف سیستم ایمنی و متابولیک، کسانی که کار مراقبت از افراد را در منزل برعهده دارند و پرسنل بیمارستانی در همه سطوح توصیه می‌شود.