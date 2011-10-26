به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای هفته جاری، بینندگان شبکه سحر در کردستان عراق شاهد حضور پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، مهراوه شریفی نیا، فرهاد اصلانی، شبنم مقدمی، سید مهرداد ضیایی، افسانه چهره آزاد و دیگر بازیگران سریال در داستان پرکشش و جذاب "آشپزباشی" هستند.

"آشپز باشی" چهارمین مجموعه تلویزیونی محمدرضا هنرمند است که بعد از دو سری" کاکتوس" و "زیرتیغ" موفق شد نه تنها بینندگان شبکه اول سیما را برای هفته‌های متمادی پای تلویزیون بنشاند که در همان زمان پخش، تماشاگران خود را در کشورهای منطقه به خصوص در میان کردهای عراق که با علاقه بسیار پیگیر فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی هستند، نیز یافت.

به این ترتیب با پایان دوبله کردی این سریال که با مدیریت دوبلاژ محمد فریدونی صورت گرفته "آشپزباشی" به روی آنتن رفت که داستان زندگی اکبر آقا با بازی پرویز پرستویی، همسرش مینو خانم با بازی فاطمه معتمدآریا و رستوران پرآوازه "آشپزباشی" در تهران است که در اوج موفقیت، به خاطر سوء تفاهم بین این زوج به آستانه ورشکستگی می‌رسد.

پیش از این، سریال "زیر تیغ" محمدرضا هنرمند نیز در سیمای کردی شبکه سحر به کردی دوبله و پخش شده که با ابراز رضایت و علاقمندی گسترده بینندگان آن روبرو شده است.

"آشپزباشی" با دوبله هنرمندانه صداپیشگان شبکه سحر، هر روز از ساعت 00/21 لغایت 40/21 از کانال دوم شبکه سحر روی آنتن می‌رود.