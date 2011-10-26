72 درصد از ادغام صنایع و معادن با بازرگانی در کردستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی شامگاه سه شنبه در نشست استاندار با صاحبان صنایع و معادن استان کردستان گفت: 40 فاکتور برای ادغام سازمان ها در استان کردستان ابلاغ شده است که با اجرای شدن این میزان استان کردستان در انجام ادغام ها در رده های سوم کشوری قرار دارد.

وی آرامش موجود در بازار را مرهون برگزاری بیش از 16 جلسه از سوی مجامع و اتحادیه ها دانست و بیان کرد: مشکلات ابلاغ شده از سوی صاحبان صنایع و معدن کاران استان کردستان در جلسات برگزار شده بررسی شده است و با همکاری مسئولان استان برای رفع این مشکلات تصمیماتی اتخاذ می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ارتقا واحدهای صنعتی و معدن این استان را در توسعه و جذب سرمایه به استان لازم دانست و اظهار داشت: 60 هزار واحد صنفی شناخته شده در بخش اصناف استان کردستان فعالیت می کنند که 90 درصد از آنها دارای پروانه هستند.

شاه غیبی بیان کرد: در بخش صنعت 850 واحد فعال و دارای پروانه هستند 17 هزار فرصت اشتغال در استان کردستان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه 270 واحد در بخش معدن استان کردستان فعالیت می کنند، بیان کرد: استان کردستان با 450 میلیارد تن ذخیره معدنی شناخته شده و ایجاد چهار هزار اشتغال در این بخش جز استان های برتر کشوری است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: ارتباط مردمی مناسب میزان رضایت مردم را از دستگاه های دولتی بالا می برد و روش مدیریتی صحیح بر پایه استفاده از روش های علمی مناسب ارتباط با مردم میسر می شود.

شاه غیبی در پایان اظهار داشت: مسئولان فنی و کارشناس های نظارتی اگر در مقابل پولی که از واحدها دریافت می کنند نظارت و کنترل کیفی اعمال نکنند، بر کنار می شوند.

جلسه نشست صاحبان صنایع و معادن استان کردستان با استاندار در سالن شهدای گمنام و با ارائه پیشنهادات و مشکلات از سوی صاحبان صنایع و معدن کاران استان کردستان برگزار شد.