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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

تکواندو قهرمانی کشور/

جام قهرمانی به بانوان تهران رسید/ رشیدی و آذرمهر در جمع بهترین‌ها

جام قهرمانی به بانوان تهران رسید/ رشیدی و آذرمهر در جمع بهترین‌ها

شانزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی بانوان ایران با قهرمانی تیم تهران در خانه تکواندو پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور بیش از 200 تکواندوکار از 29 استان روز دوشنبه در خانه تکواندو آغاز شده بود که در نهایت شب گذشته بانوان تهرانی با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و یِک برنز بالاتر از سایر رقبا ایستاد و جام قهرمانی در پایتخت ماند.

البرز با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و یک برنز در مجموع با 70 امتیاز نایب قهرمان شد و آذربایجانشرقی با دو نقره، دو برنز و36 امتیاز سوم شد. تیم های مازندران و توابع تهران هم با 26 امتیاز چهارم و پنجم شدند.

کمیته برگزاری فریده رشیدی(تهران) را به عنوان بهترین تکواندوکار، مریم آذرمهر(تهران) را به عنوان بهترین مربی، فاطمه معروفخانی(زنجان) را به عنوان بهترین سرپرست، معصومه یوسفی و بنفشه وفادار را به عنوان بهترین داور و کرمان را به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات انتخاب و معرفی کرد. در دومین روز این مسابقات تکواندوکاران در اوزان زوج به رقابت پرداختند که نتایج آن به این شرح است:
 
وزن دوم:1-: فریده رشیدی(تهران)2-مریم تقی زاده(آذربایجان شرقی)3-:نوشین فیروز آبادی(مرکزی) و :مریم شیرجهانی(گیلان)

وزن چهارم:1- سمانه شش پری(البرز)2- پریسا قربانی هفشجانی(تهران)3- الهام خانی(تهران توابع) والناز شکوری راد(خراسان رضوی)

وزن ششم:1- سولماز تیموری(تهران)2- شکوفه کریمی(البرز)3- مریم شریفی(اصفهان) و مهسا عبدالهی(گیلان)

وزن هشتم:1- نفیسه مخلصی(البرز)2- اکرم وظیفه دل(تهران)3- فائزه سلطانی(تهران توابع) و نرگس شمع سوزان(آذربایجان شرقی).

کد مطلب 1443848

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