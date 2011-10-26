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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۸

تفاهم نامه اجرای تحول نظام اداری استان تهران به امضا می رسد

تفاهم نامه اجرای تحول نظام اداری استان تهران به امضا می رسد

تهران – خبرگزاری مهر: تفاهم نامه اجرای 10 برنامه تحول در نظام اداری استان تهران بین استانداری و نهاد ریاست جمهوری به امضا می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاه منامه در جلسه شورای اداری استان تهران که صبح امروز با حضور آیت‌الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری در سالن همایشهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران آغاز شده، به امضا خواهد رسید.

این جلسه دومین نشست شورای اداری استان تهران در سال جاری است و با موضوع آمار، برنامه ‌ریزی  در راستای هم افزایی و هماهنگی پیرامون مسائل استان تهران پیگیری می شود.

همچنین استاندار تهران، معاونان وی، مدیران کل استانداری و مدیران کل ادارات و رؤسای سازمانهای استان تهران نیز در این جلسه حضور دارند.

تفاهم‌نامه برنامه تحول نظام اداری استان تهران را استاندار و یکی از معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به امضا می رسانند.

از دیگر اهداف این جلسه بهبود عملکرد و ارتقای خدمات دستگاههای اجرایی استان تهران است.

کد مطلب 1443850

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