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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

وزیر جنگ آمریکا:

کره شمالی همچنان تهدید هسته ای است

کره شمالی همچنان تهدید هسته ای است

وزیر جنگ آمریکا امروز در سئول اعلام کرد: کره شمالی همچنان تهدید جدی هسته ای به شمار می رود، اما تدابیر بسیاری را برای جلوگیری از این تهدیدها در نظر گرفته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لئون پانتا" پس از کره جنوبی به اندونزی و ژاپن سفر می کند و قرار است که امروز چهارشنبه از پایگاه "یونگ سان" در مرکز سئول که در آن 28 هزار و 500 نظامی آمریکایی مستقر هستند، دیدن کند.

پانتا در مقاله ای برای روزنامه "چوسون ایبو" چاپ سئول بر تعهدات آمریکا در قبال کره جنوبی تاکید کرد و کره شمالی را به حملات مرزی مهلک در سال گذشته متهم کرد.

وی در این مقاله نوشت : کره شمالی همچنان مخالف خواسته جامعه بین الملل برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای شش جانبه و پایان دادن به برنامه توسعه موشکهای هسته ای خود است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که استفان بوس ورث" نماینده ارشد هسته ای ایالات متحده روز گذشته ضمن مثبت خواندن نتایج مذاکرات هسته ای با کره شمالی در ژنو به منظور احیای مذاکرات شش جانبه گفت : در مسیر مثبت گفتگوها گام برداشتیم.

از سال 2008 به این سو، کره جنوبی و آمریکا بارها سعی داشتند با تحت فشار گذاشتن کره شمالی، این کشور را وادار به ازسرگیری گفتگوهای شش جانبه کنند که پس از مدتها این دور از مذاکرات اولین نقطه امید برای تحقق این امر به نظر می رسد.
 

کد مطلب 1443853

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