اعلام زمان تبادل جاسوس اسرائیلی و 25 اسیر مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، برخی منابع اعلام کرده اند تبادل "ایلان گرابل" جاسوس اسرائیلی و 25 اسیر مصری در روز پنجشنبه (فردا) از طریق گذرگاه مرزی طابا در نزدیکی سواحل دریای سرخ انجام می شود.

این در حالی است که منابع امنیتی اسرائیلی اعلام کرده اند که توافق تبادل جاسوس و اسیران مصری به احتمال زیاد در روز پنجشنبه انجام می شود. این منابع البته به مکان اجرای این توافقنامه اشاره نکردند.

از سوی دیگر منابع رسمی در قاهره تاکید دارند که توافق تبادل جاسوس اسرائیلی و 25 اسیر فلسطینی از طریق گذرگاه رفح انجام می شود و هم اکنون اقداماتی در این راستا در این گذرگاه آغاز شده است.