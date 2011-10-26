چهار دستگاه سوئیت در آبگرم فردوس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمد زاده کرمانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهارداشت: شهرستان فردوس محل تردد سالانه 12 میلیون نفر از مسافران و زائران امام رضا (ع) است که از استانهای جنوبی به مشهد مقدس و استانهای شمالی مسافرت می کنند .

وی بیان کرد: آبگرم معدنی فردوس می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح باشد و می بایست علاوه بر سرمایه گذار ی هلال احمر و میراث فرهنگی نیز از وجود سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز استفاده کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهور به روستاها گفت: در دولتهای بعد از انقلاب توجه چندانی به روستاها نمی شد اما دکتر احمدی نژاد با حضور خود و مسئولان دولتی در دورترین روستاها ثابت کرد که به همه اقشار به ویژه روستائیان توجه خاصی دارد.

احمد زاده کرمانی کار برای خدمت به مردم را نوعی افتخار و نوکری دانست و گفت: سعی دولت مردان بر این است که با تلاش شبانه روزی و خالصانه مشکلات مردم را رفع کنند.