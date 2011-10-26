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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

چهار دستگاه سوئیت در آبگرم فردوس افتتاح شد

چهار دستگاه سوئیت در آبگرم فردوس افتتاح شد

فردوس - خبرگزاری مهر: با حضور معاون رئیس جمهور چهار دستگاه سوئیت با اعتبار 300 میلیون تومان در آبگرم معدنی فردوس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمد زاده کرمانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه اظهارداشت: شهرستان فردوس محل تردد سالانه 12 میلیون نفر از مسافران و زائران امام رضا (ع) است که از استانهای جنوبی به مشهد مقدس و استانهای شمالی مسافرت می کنند .

وی بیان کرد: آبگرم معدنی فردوس می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح باشد و می بایست علاوه بر سرمایه گذار ی هلال احمر و میراث فرهنگی نیز از وجود سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز استفاده کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهور به روستاها گفت: در دولتهای بعد از انقلاب توجه چندانی به روستاها نمی شد اما دکتر احمدی نژاد با حضور خود و مسئولان دولتی در دورترین روستاها ثابت کرد که به همه اقشار به ویژه روستائیان توجه خاصی دارد.

احمد زاده کرمانی کار برای خدمت به مردم را نوعی افتخار و نوکری دانست و گفت: سعی دولت مردان بر این است که با تلاش شبانه روزی و خالصانه مشکلات مردم را رفع کنند.

کد مطلب 1443857

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