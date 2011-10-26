به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آقاجری افزود: برخی از میهمانان خارجی نمایشگاه امسال، صبح روز گذشته (سه شنبه) از موسسه مطبوعاتی اطلاعات و ایران بازدید کردند.
به گفته مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بقیه میهمانان خارجی نیز طی روزهای آینده وارد تهران میشوند.
مدیرکل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: میهمانان خارجی نمایشگاه مطبوعات امسال از 50 کشور جهان هستند که تعدادی از آنها در اجلاس تاسیسی اتحادیه مطبوعات جهان اسلام شرکت خواهند کرد.
بخش بینالملل هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاری، ششم آبان ماه گشایش مییابد و تا پایان این رویداد دایر خواهد بود.
این نمایشگاه تا دهم آبان ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست و علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت 9 تا 20 از آن بازدید کنند.
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