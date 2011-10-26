تدوین یک سوم استانداردهای کشور در صنعت غذا

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در مراسم امضای تفاهم نامه با کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: صنعت غذا یکی از صنایع سرآمد در دنیا است که در سطح اول تامین نیازهای مردم قرار گرفته است، این درحالی است که یک سوم استانداردهای تدوین شده در کشور مربوط به صنعت غذا است.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: هم اکنون جمعیت جهان به 7 میلیارد نفر رسیده و بر این اساس، صنعت غذا نیز رشد بسیار چشمگیری یافته است، این درحالی است که این صنعت باید همواره شکوفا باشد و هیچگاه عقب گرد ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از سیاستهای سازمان ملی استاندارد این است که باید تابع استانداردهای دنیا باشد، به این معنا که در دنیا استانداردها بسیار توسعه یافته اند و هم اکنون که دولت و مجلس، ساختار جدیدی را برای سازمان استاندارد تدوین کرده اند، باید به عنوان سازمانی مستقل، زمینه را برای گسترش و متنوع کردن استانداردها در ایران فراهم آورد.

به گفته برزگری، استاندارد نتیجه علم، تجربه و فن است و صاحبان صنعت و دانشگاه باید کنار هم جمع شوند تا یک سند مکتوب ملی تدوین کنند که این سند مکتوب می تواند دو جریان دانشگاه و صنعت را به هم متصل کرده و در نهایت، به رقابت پذیری و توسعه تجارت ایران کمک کند.

وی اظهارداشت: هم اکنون بر مبنای همین استانداردها، صنعت شیرینی و شکلات ایران در دنیا حرف برای گفتن دارد، این درحالی است که تا چند سال پیش، این صنعت وارداتی بود و جایی در بازارهای جهانی نداشت.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، البته در صنایع غذایی کشور باید به دنبال برندسازی باشیم و این برندها را با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای جهانی، به سراسر دنیا معرفی کنیم.