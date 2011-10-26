آمادگی ایران برای صادرات گاز به روسیه/ صادرات گاز 3 برابر می شود

حسین بیدارمغز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر سهم ایران در تجارت جهانی گاز حدود 2 درصد است، گفت: با امضای قراردادهای جدید فروش گاز طبیعی پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم ایران از تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه بر این اساس تا سال 1393 باید حجم صادرات روزانه گاز ایران به بیش از 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تصریح کرد: برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز طبیعی صادرات این حامل انرژی به کشورهای همسایه و همجوار در اولویت نخست قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون مذاکراتی با کشورهای مختلف برای امضای قراردادهای فروش گاز طبیعی امضا شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی برخی از این مذاکرات وارد فاز نهایی شده است.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات با افغانستان برای صادرات گاز به این کشور همسایه، تاکید کرد: در حال حاضر ایران هیچ برنامه ای برای صادرات گاز به افغانستان ندارد.

بیدارمغز در ادامه و در پاسخ به این سوال مهر مبنی طرح صادرات گاز ایران به روسیه، توضیح داد: هم اکنون مذاکرات ایران و روسیه در حوزه های نفت و گاز به طور دائم در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان اینکه ایران برای صادرات گاز طبیعی به روسیه آمادگی دارد، تبیین کرد: صادرات گاز طبیعی یک تجارت دو طرفه است و اگر قراردادی به صورت "برد برد" امضا شود هیچگونه مانعی برای صادرات و یا واردات گاز طبیعی وجود ندارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه امکان خرید و فروش گاز برای هر کشور حتی دارندگان ذخایر عظیم گاز طبیعی وجود دارد، تاکید کرد: ایران از هر گزینه ای برای امضای قراردادهای سودآور و تامین کننده منافع ملی حمایت می کند.