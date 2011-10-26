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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

در مهرماه/

ارزش معاملات بورس همدان 64 درصد کاهش یافت

ارزش معاملات بورس همدان 64 درصد کاهش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان از کاهش 64 درصدی ارزش معاملات انجام شده در بورس همدان در مهرماه سال جاری خبر داد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاملات انجام شده در بورس منطقه ای همدان در مقایسه با معاملات شهریور ماه 64 درصد کاهش دارد.

صمدی اظهار داشت: در معاملات مهرماه، تعداد 66 میلیون و 530 هزار و 31 سهم متعلق به 231 شرکت در بورس منطقه ای همدان دادوستد شد.

وی افزود: از این میزان مبادله انجام شده 68 درصد مربوط به خرید سهام و 32 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اضافه کرد: ارزش معاملات انجام شده در مهرماه 180 میلیارد و 728 میلیون و 884 هزار و 953 ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: با توجه به 20 روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در مهرماه، متوسط ارزش دادوستد روزانه 9 میلیارد و 36 میلیون و 444 هزار و 248 ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه 64 درصد کاهش دارد.

صمدی گفت: در مهرماه امسال تعداد خریداران سهام پنج هزار و 989 نفر بود و 248 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی افزود: در این ماه شرکت های پتروشیمی پردیس، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و بانک پاسارگاد به ترتیب بیشترین ارزش معاملات و شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بانک ایران زمین و بانک پاسارگاد بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1443872

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