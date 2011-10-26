ارزش معاملات بورس همدان 64 درصد کاهش یافت

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاملات انجام شده در بورس منطقه ای همدان در مقایسه با معاملات شهریور ماه 64 درصد کاهش دارد.

صمدی اظهار داشت: در معاملات مهرماه، تعداد 66 میلیون و 530 هزار و 31 سهم متعلق به 231 شرکت در بورس منطقه ای همدان دادوستد شد.

وی افزود: از این میزان مبادله انجام شده 68 درصد مربوط به خرید سهام و 32 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اضافه کرد: ارزش معاملات انجام شده در مهرماه 180 میلیارد و 728 میلیون و 884 هزار و 953 ریال بوده است.

مدیر بورس منطقه ای همدان افزود: با توجه به 20 روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در مهرماه، متوسط ارزش دادوستد روزانه 9 میلیارد و 36 میلیون و 444 هزار و 248 ریال بوده است که نسبت به شهریور ماه 64 درصد کاهش دارد.

صمدی گفت: در مهرماه امسال تعداد خریداران سهام پنج هزار و 989 نفر بود و 248 کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی افزود: در این ماه شرکت های پتروشیمی پردیس، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و بانک پاسارگاد به ترتیب بیشترین ارزش معاملات و شرکت های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، بانک ایران زمین و بانک پاسارگاد بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.