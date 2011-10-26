مدیران جمعیت هلال ‌احمر کشور در یزد گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران جمعیت هلال‌ احمر استان یزد پیش در همایشی با عنوان گردهمایی علمی کاربردی مدیران جمعیت هلال احمر با شعار "هلال احمر؛ سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی" در یزد گردهم آمدند.

در این مراسم رئیس سازمان امداد و نجات در زمینه کمک‌رسانی به مردم قحطی ‌زده سومالی سخنرانی خواهد کرد.

در این همایش نیز انتخابات مجامع جمعیت نیز با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور و مدیرکل هماهنگی و مجامع امور استان‌ها و رؤسای جمعیت در استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

در این همایش همچنین رستمی، دبیرکل جمعیت هلال احمر و محجوبی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه همچنین خزانه دار و ذی‌حساب حمعیت هلال احمر کشور به ارائه برنامه‌های بودجه جمعیت، ارائه گزارش درآمدها و ارائه شاخص ‌ها خواهند پرداخت.

ارائه برنامه‌های رفاهی و پرسنلی، طرج درجه ‌بندی امدادگران، یکسان‌سازی حقوق و دستمزد، پخش کلیپ از برنامه‌های هلال احمر به ویژه کمک‌رسانی به مردم سومالی از جمله برنامه‌های این گردهمایی دو روزه خواهد بود.

این گردهمایی دو روزه هم ‌اکنون درهتل صفائیه یزد با حضور مدیران جمعیت هلال احمر کشور در حال برگزاری است.