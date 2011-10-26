تردد شهری زنان محجبه کمتر است نه تعداد آنها/ حجاب در ایران صبغه اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو پژوهش ملی دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی با عناوین" پوشش و حجاب زنان ایران" و " دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان ایران" سه شنبه 3 آبانماه با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و برخی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.

حجاب در ایران صبغه اجتماعی دارد/ حجاب شاخصه ای برای سنجش دینداری جامعه ایران شده است

حجت الاسلام خاموشی در بخشی از ایران مراسم با تأکید بر تأثیر پژوهش بر نگاه مدیران و سیاستمداران در برنامه ریزی کشور گفت: برخی معتقدند باید عفاف و حجاب را به مانند اعمال عبادی مثل نماز دید که کسی را نمی توان اجبار کرد؛ در حالیکه در جواب این افراد باید گفت برخی مسائل صبغه اجتماعی دارد و ما باید صبغه اجتماعی خود را حفظ کنیم که عفاف و حجاب از جمله آن است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: برخی ایران را با لبنان مقایسه می کنند که این قیاس اشتباه است. ترکیب جمعیتی، نظام سیاسی و... ایران با لبنان متفاوت است. از رهبر حزب الله لبنان در مورد وضعیت حجاب در ایران سؤال شد و ایشان گفته بود که ما می خواهیم ایران پاک بماند. هرکسی که از بیرون مرز می آید درباره وضعیت عفاف و حجاب ایران در مقایسه با سالهای گذشته سؤال می کند و این نشان می دهد که حجاب شاخصه ای برای محک دینداری جامعه ایران شده است.



انتقاد از عدم اجرای سند عفاف و حجاب/ مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی حکم قانونی است



وی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی خود را موظف می داند در زمینه تبلیغی- ترویجی و فرهنگی در راستای عفاف و حجاب کار کند، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در زمانی که "سند عفاف و حجاب" در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد دخالت داشت و الان این سند مطالبه خیلی از نخبگان، خبرگان و نمایندگان و افراد گروههای مرجعی است که چرا به این قانون عمل نمی شود. مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اساس تأکیدات امام راحل و مقام رهبری حکم قانونی است و باید اجرا شود.



حجت الاسلام خاموشی با تقدیر از مجریان دو پژوهش ملی "عفاف و حجاب در زنان ایران و " دینداری و بزهکاری جوانان ایران" در سال 90، پیشنهاداتی را جهت بهره برداری بهتر از این پژوهشها ارائه کرد.



وی با اشاره به کارهای پژوهشی شورای فرهنگ عمومی در زمینه عفاف و حجاب تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی در این زمینه یک کار برداشت محیطی در تهران انجام داد که آن پژوهش می تواند به این پژوهش اخیر کمک کند.



تردد شهری زنان محجبه کمتر است نه تعداد آنها



وی تغییرات فرهنگی را در نوع پوشش و تردد زنان در جامعه مؤثر دانست و با اشاره به حضور گسترده زنان محجبه در نمازهای جمعه، روز قدس و... تصریح کرد: برخی تصور می کنند که در جامعه زنان محجبه کمتر هستند در حالیکه تردد شهری زنان محجبه کمتر است نه تعداد آنها. باید بگوییم سبک زندگی و حتی نوع معماری امروز به فرهنگ اسلامی- ایرانی و فرهنگ عفاف و حجاب آسیب زده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بر گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی و احیای آن با توجه به شرایط روز برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد .



در پایان این مراسم با حضور حجت الاسلام دکتر خاموشی و برخی از معاونان و مدیران سازمان تبلیغات اسلامی از دو اثر پژوهش ملی دفتر پژوهشهای کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی با عناوین "پوشش و حجاب زنان ایران" و " دینداری و بزهکاری جوانان در 10 استان ایران " رونمایی شد.