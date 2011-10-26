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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

دادوش هاشمی:

285 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن کرمانشاه - خسروی اختصاص می یابد

285 میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن کرمانشاه - خسروی اختصاص می یابد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: برای شروع پروژه راه آهن کرمانشاه، خسروی، مبلغ 285 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان، در تاریخ کشور ثبت و حیرت جهانیان را به خود جلب نمود.

هاشمی تصریح کرد: استقبال بی نظیر و بی مانند مردم کرمانشاه از ولی امر مسلمین جهان، روحیه ولایتمداری و مهمان نوازی کرمانشاهیان را در عرصه‌های داخلی و بین المللی اثبات نمود.

استاندار کرمانشاه سفر مقام معظم له را مایه خیر و برکت فراوان در ابعاد مختلف و فرمایشات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در وصف کرمانشاه را بی نظیر عنوان کرد.

هاشمی از افتتاح پروژه راه آهن کرمانشاه، خسروی در خردادماه 92 خبر داد، و گفت: افتتاح این پروژه عظیم، منوط به لطف سفر مقام عظمای ولایت به استان کرمانشاه بوده است.

وی افزود: برای شروع این پروژه مبلغ 285 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت اختصاص خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: تعداد مصوبات سفر هیئت دولت در کرمانشاه به میمنت ورود مقام عظمای ولایت به استان کرمانشاه، 140مورد بوده است.
 

کد مطلب 1443878

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