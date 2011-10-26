استفاده از ایران کد راهکار مهمی برای جلوگیری از قاچاق کالاست

حسن جمشیدیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استفاده از ایران کد از جمله اقدامات مهم برای ساماندهی وضع توزیع، معرفی و پیگیری مشخصات کالا از مرحله تولید تا عرضه در بازار است.



وی با اشاره به اینکه بهره مندی از ایران کد اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا اعم از کالاهای وارداتی و ساخت داخل را تحت کنترل در می آورد افزود: تمامی اطلاعات اعتباری کالا از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی و استاندارهای ملی و بین المللی آن ثبت و ذخیره می شود و دسترسی به آن از سوی مصرف کنندگان آسان است.



این مسئول شکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد، ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و حل مسئله قاچاق کالا را از اهداف مهم پیاده سازی و بهره مندی از ایران کد دانست.



جمشیدیها بیان کرد: حضور گسترده کالاهای ایرانی در تجارت الکترونیک از دیگر مزایای استفاده از ایران کد است و همچنین این طرح می تواند ابزاری قوی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از رقابت ناسالم برخی افراد، سودجویی توزیع کنندگان کالاهای قاچاق که از این نظر به معنای حمایت از تولیدات داخلی هم خواهد بود.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین ارتباط با نظام کد گذاری بین المللی، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده کالا و توزیع آن در سطح بین المللی و کاهش هزینه توزیع و فروش را از اهداف مهم اجرای طرح ملی ایران کد در کشور عنوان کرد.



جمشیدیها با اشاره به اینکه هم اکنون یک هزار و ۵۳۰ قلم کالای وارد شده به استان کد شناسایی دریافت کردند ادامه داد: در صورت عدم دریافت ایران کد مجوز ثبت سفارش صادر نخواهد شد و دریافت کد شناسایی به عنوان یک الزام است و وجود کالای بدون شناسنامه به عنوان کالای قاچاق تلقی و تخلف محسوب می شود.



وی تصریح کرد: کیفیت تولیدات کالاهای داخلی و رقابت‎ پذیر بودن آنها با انواع مشابه خارجی راهکار مهم دیگر برای جلوگیری از مصرف کالاهای بی ‎کیفیت خارجی و استفاده بیشتر از کالاهای ایرانی است.

جمشیدیها یاد آور شد: حمایت بیشتز از فعالان بخش تولید و کاهش هزینه‎های تمام ‎شده این بخش از طریق پرداخت تسهیلات بانکی و غیره راهکار دیگری برای حضور بیشتر تولید کنندگان ایرانی در عرصه تولید کالاهای با کیفیت است.



