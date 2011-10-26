مهلت دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس با الحاق یک ماده به قانون آیین نامه، رئیس دیوان محاسبات کشور را موظف به اجرای موارد زیر کردند.

1- گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

2- گزارش تفریغ بودجه سالانه دیوان محاسبات را تا پایان شهریور ماه سال بعد و بودجه سالانه آن را در پایان شهریور ماه سال قبل تهیه و برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم نمایند.

3- در اجرای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی پاسخ درخواست های رئیس مجلس ، روسای کمیسیون ها، نمایندگان مجلس، هیئت های تحقیق و تفحص و معاونت نظارت را که به صورت مکتوب دریافت می نماید در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و به صورت رسمی تسلیم نماید.

تبصره 1- رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می دهد. هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش های مرتبط با کمیسیون های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می نماید تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نماید. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاههای اجرایی گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت رئیسه تسلیم نماید. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و قرائت می شود.

تبصره 2- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیه گزارش های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.

تبصره 3- رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش کند.

نمایندگان مجلس با 153 رای موافق، 3 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.