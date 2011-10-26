نشست استادان دانشگاه پیام نور سراسر کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرهنگی، آموزشی استادان دانشگاه پیام نور سراسر کشور غروب سه‌شنبه با حضور استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در قم برگزار شد و تا چهارشنبه چهارم آبان ماه ادامه دارد.



حجت الاسلام علی کرمی رئیس دانشگاه پیام نور قم، دکتر علیرضا اژدر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور، حجت الاسلام فرحزاد استاد حوزه و صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم از جمله سخنرانان روز نخست این نشست فرهنگی و آموزشی بودند.



گفتنی است صفار هرندی از خبرنگاران حاضر در نشست تقاضا کرد که سخنان وی انعکاس خبری پیدا نکند.



حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، دکتر کچوئیان استاد دانشگاه و دکتر جعفری استاد دانشگاه از جمله سخنران روز دوم نشست فرهنگی ، آموزشی استادان دانشگاه پیام نور سراسر کشور هستند.



هم اندیشی و پرسش و پاسخ آخرین برنامه این نشست فرهنگی ، آموزشی است.

