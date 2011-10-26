ترجمه انگلیسى "پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان" تألیف آیت الله مکارم شیرازی که تا کنون به زبانهای مختلف ترجمه شده است اینک ترجمه انگلیسی آن از سوی اداره ترجمه مجمع جهانی اهل بیت(ع) تهیه و در3000 نسخه منتشر شد.

این کتاب جمعاً در پنجاه درس خداشناسی، عدل الهی، پیامبرشناسی و معاد شناسی تنظیم شده که مهمترین مباحث آن عبارت است از خدا جویی و آثار خداشناسی در زندگی ما، نمونه هایی از نظام آفرینش، عدل چیست و دلایل عدالت پروردگار، فلسفه آفات و شرور، مسئله جبر و اختیار، هدایت و ضلالت به دست خداست! نیاز به رهبران الهی، معاد جسمانی و روحانی و بهشت و دوزخ و تجسم اعمال و...

علاقمندان انگلیسی زبان جهت استفاده از متن الکترونیکی این کتاب و سایر منشورات مجمع جهانی اهل بیت(ع) می توانند به آدرس www.ahlulbaytportal.com مراجعه کنند.