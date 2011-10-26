اجرای عمومی نمایش "پرنده و فیل" در سنندج آغاز شد

نویسنده و کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به همت گروه معلولین مشهد مقدس نمایش پرنده و فیل در سنندج به مدت یک هفته اجرای عمومی می شود.

حمید کیانیان با اشاره به تئاتر درمانی بودن این نمایش گفت: برای اولین بار در سطح کشور است که معلولین به اجرایی تتاتر می پردازند.

وی افزود: 15 معلول در رده های سنی 17 تا 43 سال که همگی مشهدی هستند و بدون وابستگی خاصی به سازمان خاص دولتی و خصوصی برای به نمایش گذاشتن توانمندی های خود در این نمایش نقش آفرینی می کنند.

کیانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر نمایش پرنده و فیل 75 اجرا را در سطح کشور داشته است، گفت: انتظار می رود با اجرایی این نمایش در تهران به 100 اجرا در سطح کشور برسد.

وی فعالیت این گروه را در راستای ارتقاء سطح مهارتهای هنری موثر دانست و گفت: آشنایی جامعه با معلولین، ارتباط معلول با جامعه، تعامل با دیگران، بالا بردن اعتماد به نفس معلولان، حذف نگاه های ترحم آمیز و استقلال مالی از اهداف مهم اجرایی این نمایش است.

سرپرست و کارگردان نمایش پرنده و فیل با بیان اینکه خیرین در اجرایی شدن این کار، گروه را مورد حمایت قرار دادند، گفت: در این امر خداپسندانه نیازمند حمایت مسئولان و ادارات هستیم.

کیانیان افزود: در اجرایی نمایش پرنده و فیل موسسه خیریه روجیار کردستان، کانون پرورش فکری ، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری و اداره کل بهزیستی استان کردستان مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه معلولان جامعه باید زیر پوشش بهزیستی قرار داشته باشند، گفت: متاسفانه کمترین کمک و حمایت را بهزیستی در اجرایی این نمایش به معلولان داشته است.

