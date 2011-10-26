به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین موسی‌پور شامگاه سه شنبه در مراسم بهره‌برداری همزمان از طرح‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم در شهر پردیسان، تصریح کرد: سفر رهبر معظم انقلاب در مهر و آبان سال گذشته ثمرات ارزشمندی برای عمران و آبادانی قم به دنبال داشت.



خاطرات بسیار خوبی از سفر رهبری در ذهن مردم قم باقی ماند



وی تاکید کرد: خاطرات بسیار خوبی از آن روز‌ها در ذهن مردم قم باقی ماند و همانگونه که معظم‌له فرمودند، قم یک شهر نیست بلکه آبروی اسلام و انقلاب و خواستگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امید کشورهای اسلامی است و به همین خاطر باید مورد توجه قرار بگیرد.



استاندار قم بیان داشت: ساختن قم درشان نام قم وظیفه، جهاد و عبادت بزرگی است که این حرکت چند سالی است که در قم آغاز شده است و با قوت و پیگیری بسیار جدی انشاءالله ادامه خواهد داشت تا در تمام زمینه‌ها از جمله ورزش قم را استانی سرآمد در کشور ببینیم.



بیش از ۱۵۰ پروژه در حال افتتاح و یا بهره‌برداری است



وی اضافه کرد: در ایام گرامیداشت سالگرد سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان قم شاهد هستیم که بیش از ۱۵۰ پروژه یا در حال افتتاح و بهره‌برداری است و یا اینکه کلنگ زنی و احداث آن آغاز می‌شود و این نشان از تلاش برای عمران و آبادانی شهر قم است.



موسی‌پور ابراز داشت: در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به استان قم بیش از ۳۰ میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافت که البته بخشی از این میزان اعتبار در اختیار اداره کل ورزش و جوانان و بخش دیگر در اختیار سایر دستگاه‌ها نظیر آموزش و پرورش برای توسعه ورزش استان قرار گرفت.



۱۸ میلیارد تومان برای رفع بدهی مجموعه شهید حیدریان



وی اضافه کرد: این علاوه بر ۱۸ میلیارد تومان اعتباری است که بعد از فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب مبنی بر بازگشت مجموعه ورزشی شهید حیدریان به جامعه ورزش اختصاص یافت تا این مجموعه بزرگ ورزشی بار دیگر برای توسعه ورزش قم مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.



اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبارات استانی به ورزش قم



استاندار قم عنوان داشت: امسال نیز بیش از ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به ورزش قم اختصاص یافت تا با هزینه کردن آن در بخش‌های مختلف عمرانی، همگانی و قهرمانی شاهد پویایی بیش از پیش ورزش قم در عرصه‌های مختلف باشیم.



وی بیان داشت: در سال جاری بیش از ۳۱ پروژه ورزشی در قم یا کلنگ زنی و احداث آن آغاز می‌شود و یا اینکه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و افتتاح می‌شوند و این یعنی توسعه و آبادانی در ورزش قم که فضاهای مناسبی را در اختیار ورزشکاران قرار می‌دهد.



موسی‌پور یاد آور شد: البته تا رسیدن به استاندارد‌ها فاصله زیادی داریم و در واقع در حال حاضر مشغول جبران عقب‌ماندگی‌هایی هستیم که از سال‌های گذشته و به خصوص قبل از پیروزی انقلاب در قم ایجاد شده و قم را دور از آبادانی نگاه داشته است.



تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل ۴۴



وی یکی از مهمترین‌ راهکار‌ها برای توسعه ورزش قم را مشارکت مردم و بخش خصوصی دانست و بیان داشت: ورود مردم در مشارکت‌های اقتصادی همواره تحول آفرین بوده است و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارند.



موانع حضور بخش خصوصی برداشته شود



استاندار قم در پایان اداره کل ورزش و جوانان و معاونت برنامه ریزی استانداری را موظف کرد تا تمام موانع را بر سر راه حضور بخش خصوصی در ورزش به منظور توسعه و عمران این عرصه مهم اقتصادی برداشته و از بخش خصوصی استقبال کنند.