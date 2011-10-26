سعید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه شکست سایپا برابر سیاه جامگان در جام حذفی ممکن است در کادرفنی تیم سایپا تغییراتی را ایجاد کند، گفت: صالح قطعا به کارش در تیم سایپا ادامه می‌دهد.

وی در مورد احتمال جریمه مجدد کادر فنی و بازیکنان تیمش سایپا به خاطر این شکست افزود: در آئین نامه تمامی تیم‌های ورزشی باشگاه بحث تنبیه و تشویق بازیکنان طبق نتایجی که بدست می‌آورند، وجود دارد اما اگر قرار به در نظر گرفتن جریمه بیشتری برای تیم باشد، هیئت مدیره در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال سایپا همچنین اضافه کرد: در این مورد خاص که تیم در جام حذفی نتیجه لازم را کسب نکرد، هم طبق موارد آئین‌نامه برای بازیکنان جریمه در نظر گرفته می‌شود اما درصورتی که هیئت مدیره صلاح بداند جریمه دیگری را هم برای نفرات تیم در نظر خواهد گرفت.

تقی‌زاده در پایان گفت: قطعا برای موفقیت در جام حذفی بدون برنامه نبودیم و برای رسیدن به موفقیت برنامه داشتیم. البته فشردگی بازی‌های هم روی تیم ما تاثیر گذاشته است.