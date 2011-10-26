تفاوت بهای خدمات در مدارس دولتی و غیر دولتی مشخص شود

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی ایران نژاد شامگاه سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج در فرمانداری این شهر با اشاره به رشد کیفی خدمات در مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیر دولتی گفت: علیرغم تفاوت بهایی که درشهریه این دو نوع مدرسه وجود دارد اما به نظرمی رسد بین خدمات آموزشی که به دانش آموزان ارائه می شود تفاوت چندانی وجود ندارد.

وی با اشاره به تعیین شاخص بهای خدمات در نظام مالی اقتصادی کشور، اذعان داشت: گرچه این شاخص هرساله به نسبت ارزش افزوده خدمات تغییر می کند اما این شاخص ملاک ارزیابی قرارمی گیرد.

ایران نژاد در ادامه تصریح کرد: در جلسه بعدی این شورا تفاوت بهای خدمات در مدارس دولتی و غیر دولتی به صورت مستند ارائه شود.

وی هدف از این کار را پالایش تفاوتهای خدماتی در این دو نوع مدرسه عنوان و تاکید کرد: لازم است مشخص شود شهریه بالای مدارس غیر دولتی به شکلی دقیق بابت چه خدماتی از والدین دانش آموزان اخذ می شود.

فرماندار کرج در بخشی دیگر تاکید کرد: هیچ مدرسه ای اجازه ندارد بدون هماهنگی شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج از والدین دانش آموزان وجهی تحت هر عنوانی مطالبه کند.

وی افزود: روسای نواحی نیز تنها در صورت داشتن مجوز از این شورا می توانند در این خصوص اقدام کنند.

هیئت ناظر به مدارس فرستاده می شود





به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست همچنین مقرر شد به منظور رعایت عدالت، هیئتی بی طرف برای نظارت بر کلیه فضاهای آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی و ارائه گزارش آن در نشست آینده این شورا فرستاده شود.