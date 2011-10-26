آتش نشانان همدانی در 1360 عملیات شرکت کردند

آتشپاد سوم رضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد عملیات‌ 932 مورد مربوط به اطفا حریق است که 153 مورد آن در مهر ماه انجام شده است.

عسکری با بیان اینکه در این مدت آتش نشانان همدانی در 435 عملیات امداد و نجات حاضر شدند، گفت: از این تعداد نیز 64 مورد مربوط به عملیاتهای امدادی مهر ماه سالجاری بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان با بیان اینکه در این مدت 435 مورد عملیات امداد و نجات انجام شده است، تصریح کرد: تعداد حادثه در اثر تصادف 64 مورد، مهار حیوانات 62 مورد، نجات حیوانات 23 مورد، گیر کردن انگشتری یا واشر در انگشت 62 مورد و آبگرفتگی نیز 13 مورد بوده است.

وی اضافه کرد: محبوس شدن درمنزل یا اتاق 56 مورد، نقص آسانسور 53 مورد، ترکیدگی لوله و نشت آب 2مورد و نشت گاز نیز10 مورد بوده است.

عسکری در خصوص عملیات‌ اطفا حریق در هفت ماه امسال نیز عنوان کرد: 65 مورد عملیات اطفا حریق در اماکن مسکونی، 32 مورد در اماکن فرهنگی ـ مذهبی و 9 مورد نیز در کاربری های ورزشی رخ داده است.

وی ادامه داد: همچنین در اماکن تجاری 38 مورد، اداری 82مورد، صنعتی 23 مورد، آموزشی 17 مورد، فضای سبز 26 مورد، مزروعی 202 مورد، زمین بایر 227 مورد، وسیله نقلیه 65 مورد و سایر موارد نیز 130 مورد آتش سوزی گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان یادآور شد: در هفت ماه نخست سال جاری در عملیات اطفا حریق دو نفر جان خود را از دست دادند و 19 نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند.

عسکری افزود: همچنین در عملیات امداد و نجات نیز تعداد 15 نفر فوتی و 117مورد مجروح گزارش شده است.

رضا عسکری هزینه‌ مواد مصرفی برای سازمان آتش نشانی همدان در هفت ماه نخست امیال را 508 میلیون و 716 هزار و 400 ریال عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان افزود: در این مدت تعداد 542 پایان کار و 853 پروانه ساختمانی توسط این سازمان تایید و صادر شده است.