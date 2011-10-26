توفانهای خورشیدی امروز به مریخ می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدخانه فضایی "سوهو" ناسا روز شنبه 22 اکتبر تصاویری از تاج خورشیدی را نشان داد که حاصل "بیرون زنی تاجهای پر جرم" (CME) هستند.

CME ذراتی از تاج خورشیدی هستند که با خشونت از فورانهای سطح خورشید به بیرون پرتاب می شوند.

دانشمندان ناسا اعلام کردند که این انفجار (توفان خورشیدی) امروز چهارشنبه 26 اکتبر به سیاره مریخ می رسند.

به دلیل میدانهای مغناطیسی متفاوت، توفانهای خورشیدی بر روی مریخ بسیار متفاوت از توفانهایی هستند که به زمین می رسند و بنابراین بر روی مریخ اثرات متفاوتی را بر جای می گذارند. به طوریکه برخلاف زمین که توفانها در تمام نواحی میدان مغناطیسی آن پخش می شوند در مریخ تنها چترهای مغناطیسی را پوشش می دهند. به همین دلیل انتظار می رود که امروز شفقهای تماشایی در چترهای مغناطیسی مریخ دیده شود.

براساس گزارش SpaceWeather، کاوشگر "ارزیاب سراسری مریخ" در دهه 90 نشان داد که در اثر توفانهای خورشیدی بیشتر چترهای مغناطیسی سیاره سرخ با شفقهای پرتوهای ماوراء بنفش به شدت می درخشند.