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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

خطر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در گاراژهای دربسته

خطر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در گاراژهای دربسته

یک استاد سم شناسی گفت: بروز سردرد، گیجی و خواب آلودگی از عوارض مسمومیت با گاز منوکسید کربن به شمار می رود و خطر مسمومیت با این گاز در گاراژهای دربسته زیاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا کریمی با اشاره به اینکه مسمومیت با منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیتها به شمار می رود اظهارداشت: تهوع ، استفراغ و تپش قلب از دیگر عوارض تماس طولانی مدت با گاز منوکسید کربن است و تماس با مقادیر بالای CO می تواند سبب کاهش هوشیاری و مرگ شود.

وی با بیان اینکه تماس طولانی مدت با گاز منوکسید کربن می تواند با اختلالات گوارشی در فرد ظاهر شود و همچنین موجب بروز بیماریهای قلبی و عروقی شود افزود: این مسمومیت در کودکان با اختلالات رفتاری، کاهش حافظه و ضریب هوشی نیز بروز می کند.
 
کریمی گفت: در دود سیگار نیز مقادیری از گاز منوکسید کربن موجود است و این گاز می تواند در اثر مصرف طولانی مدت سیگار موجب بروز مسمومیت مزمن در افراد شود.
 
استاد گروه فارماکودینامی و سم شناسی افزود: در هنگام استفاده از بخاریهای نفتی و گازی برای پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن اطمینان از نصب صحیح وکارکرد مناسب دودکش الزامی است.
 
کریمی خاطر نشان کرد: در مواردی مسمومیت کشنده با منوکسید کربن در رانندگانی گزارش شده است که برای گرم کردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز پیک نیک استفاده کرده اند.
 
وی گفت: همچنین حضور در گاراژهای در بسته که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با این گاز را به همراه دارد.
کد مطلب 1443895

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