اعتقاد قلبی هنرمند بر کیفیت آثار سفارشی تاثیر دارد

سعید شریفیان آهنگساز ضمن بیان این مطلب، با تاکید بر این نکته که ساخت و تولید سمفونی غدیر سفارشی نیست و براساس علاقه شخصی خود نسبت حضرت امیر(ع) آهنگسازی شده است به خبرنگار مهر، گفت : انجام آثار صرفا سفارشی که با اعتقادات شخصی من همخوانی نداشته باشد به هیچ عنوان انجام نمی دهم از همین رو ایده اولیه سمفونی غدیر در سال 1383 با نام اولیه آفتاب برای بیان مقام ارزشمند آن حضرت نوشته شد و در طول تمام این سالها چون بحث حمایت در تولید این اثر از سوی هیچ سازمانی ایجاد نشد نتوانستم اجرا و ضبط این سمفونی را عملی کنم، تا اینکه اخیرا با حمایت دفتر موسیقی وزارت ارشاد سمفونی غدیر فرصت ضبط و اجرا توسط ارکستر سمفونیک تهران شد.

وی در ادامه انجام آثار سفارشی را یکی از مهمترین فاکتورهای حمایتی هنرمندان دانست و گفت : در همه دنیا سفارش در انجام آثارهنری یکی از بهترین سیستم های حمایت هنری در محسوب می شود ولی متاسفانه همین مقوله در هنر ایرانی در تمامی زمینه های فرهنگی و هنری با دافعه مواجه است که خوب دلایلی برای وجود چنین دافعه ای نیز وجود دارد و در درجه نخست موضع گیری منفی بر انجام آثار سفارشی به عدم شناخت مدیریت به مفهوم سفارش برمی گردد و نکته دیگر توجه به این مطلب است که خود هنرمندان اعتقاد خاصی به سوژه ای که کار می کنند ندارند و متاسفانه انجام سفارش تنها راهی برای کسب درآمد می دانند و به نگاه وظیفه و انجام تکلیف به آن می نگرند.

آهنگساز آلبوم خسوف در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که انجام اثر سفارشی با شناخت درست هنرمند انجام می شود گفت : یکی از فاکتورهای مهم در انجام سفارش های هنری علاوه بر شناخت موضوع اطمینان، توانایی و اعتقاد به انجام اثر هنری است ولی متاسفانه چنین رویکردی در تولید آثار سفارشی از سوی هنرمند وجود ندارد و نکته دیگر اینکه اگر در کنار سفارش آثار هنری که عموما رنگ و بوی مذهبی دارد آثاری با رنگ مایه هنر ملی نیز از سوی مسئولان به هنرمندان که دغدغه هنر ملی دارند سفارش داده شود ؛ بار منفی که در فضای هنری کشور نسبت به اثر سفارشی وجود دارد تا اندازه ای تعدیل خواهد شد.

سعید شریفیان در ادامه خصوص ساختار فنی این سمفونی گفت : سمفونی غدیر به مدت 50 دقیقه است که برای ارکستر سمفونیک و پیانو و گروه کر نوشته شده است. دکلمه شعر و اجرای یک خواننده سنتی نیز در این کار گنجانده شده است؛ این سمفونی از 7 موومان تشکیل شده که طراحی آن به صورت گنبدی است و در قله این گنبد موومان غدیر قرار داده شده است؛ همچنین از ساختار موسیقی ردیف دستگاهی به صورت ارگانیک در سیستم ساختار سمفونیک استفاده کرده ام در واقع با استفاده از رنگ آمیزی ایرانی به ساخت سمفونی دست زده ام.

وی در پایان با اشاره به اشعار این اثر گفت : مجموعه ای از اشعار 6 شاعر مختلف چون مولانا، خواجه عبدالله انصاری و مناجات استاد شهریار در این کار استفاده شده و قرار است پس از نت نویسی کار، ارکستر سمفونیک تهران به همراه گروه کر دفتر موسیقی تمرینات خود را برای اجرای زنده در روز عید غدیر آغاز کنند.