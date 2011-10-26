به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری پیرو تصویب کلیات قانون آئین نامه ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی ضمن اشاره به اجرای کامل مفاد این ابلاغیه، بر اهتمام هرچه بیشتر معاونت ها و سازمان های تابعه وزارتخانه،در راستای پیشبرد اهداف کیفی تولیدات و محصولات صنعتی تاکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه از آنجا که توزیع اقلام صنعتی بدون تائیدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاریخ 5 خرداد ماه سالجاری ممنوع بوده است، پس روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف هستند تا همکاری مناسب و کاملی را با سازمان استاندارد در زمینه اجرای دقیق این قانون در سطح کشور داشته باشند.

در ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت شناسایی واحدهای تولیدکننده صنعتی و معرفی آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، همچنین کمک به شناسایی دیگر مراکز صادرکننده پروانه تولید و برگزاری جلسه با دست اندرکاران تولید و واردات خودرو و سایر محصولات صنعتی به منظور آمادگی جهت اجرای قانون مذکور و اطلاع رسانی لازم در این زمینه از جمله مواردی است که مورد تاکید قرار گرفته است.

براین اساس، دستگاه های مذکور باید هر3 ماه یک بار گزارش اقدامات و فعالیت های خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه کنند.