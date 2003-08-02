ايران شانس نخست قهرماني است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" اين مسابقات با نام جام جهاني كوچك در دوحه پايتخت قطر برگزار مي شود و تيمهاي ملي فوتسال مصر، سودان، يمن، بنگلادش، قطر، الجزاير، نپال و ايران به همراه سه تيم باشگاهي نادي القطر، الاهلي القطر و العربي قطر كه از بازيكنان برزيلي، ايتاليايي و اسپانيايي سود مي برند در آن حضور دارند .

تيم ملي زير 21 سال فوتسال كشورمان كه از وجود دو بازيكن بزرگسال به نامهاي بابك معصومي و هادي منصوري سود مي برد، ديروز نخستين جلسه تمرين خود را در حضور صد تماشاگر قطري و ده خبرنگار از رسانه هاي خبري اين كشور انجام داد.

بنا به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، روزنامه الوطن با چاپ عكسي از تمرينات تيم ملي فوتسال زير 21 سال كشورمان از ايران به عنوان تيمي ترسناك و تاثير گذاردر اين رقابتها ياد كرد.لازم به ذكر است جايزه نقدي اين رقابتهاي 25 هزار دلار است و همين مساله موجب شده تا تيمهاي شركت كننده با ارايه بازيهاي محكم در صدد كسب اين جايزه باشند.

در همين زمينه دكتر محمد دادكان رييس فدراسيون فوتبال با اعلام لزوم توجه بيشتر به فوتسال گفت: بنا داريم تيم فوتسال زير 19 سال را هم راه اندازي كنيم تا بتوانيم پشتوانه خوبي براي تيمهاي ملي فوتسال كشورمان داشته باشيم. حضور در مسابقات معتبري همچون اين جام وافزايش تجربيات بين المللي جوانان ملي پوش از برنامه هاي آتي فدراسيون خواهد بود.

گفتني است در مراسم افتتاحيه اين مسابقه ها شيخ آل ثاني امير قطر و نيز رييس فدراسيون فوتبال اين كشور حضور داشتند.

لازم به ياد آوري است نتايج ديدارهاي روز نخست به شرح ذيل ميباشد:

سودان 11 الجزاير صفر / العربي قطر3 بنگلادش صفر / مصر 3 النادي قطر4 / يمن 2 الاهلي قطر يك

اسامي تيم ملي فوتسال كشورمان دراين مسابقات عبارتند از: بابك معصومي، هادي منصوري، نيما قويدل، آيت عاملي، هادي پرويزي، مهدي شيخ لوند، جواد منتظر، امير اميربيگي، مصطفي نظري، مجيد تيكدري، سرمربي : علي روزبهاني مربي: محمد رضا عدالتخواه سرپرست: آيت اللهي

گفتني است : كارشناسان قطري ايران را بخت نخست قهرماني اين رقابتها مي دانند . قطريها علاقه شد يدي به بازيكنان مطرح فوتبال ايران به ويژه علي دايي، خداداد عزيزي واحمدرضا عابدزاده دارند و اخبار فوتبال ايران را بد قت دنبال مي كنند.