پایتخت در بارندگی صبح امروز مشکل کمبود تاکسی نداشت

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگیهای شب گذشته و صبح امروز معابر را لغزنده و سرعت تردد خودرو ها را کاهش داده است گفت: در بازدیدی که از خطوط داشته ایم تاکنون با مشکلی از لحاظ کمبود تاکسی در معابر مواجه نشده ایم.

وی ادامه داد: احتیاط رانندگان در روزهای بارانی به دلیل آن است که با یک تصادف ممکن است چند روز خودوری آنها در تعمیرگاه بماند و نتواند کسب درآمد کند.

احمدی بافنده تاکید کرد: هیچ راننده ای نمی خواهد بیکار بماند زیرا منبع درآمد آنها از جا به جایی مسافر است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت در روزهای بارانی که میزان تاکسی دربستی ها بیشتر است تشدید می شود گفت: تاکسی در بستی اشکالی ندارد و خلاف نیست برخی از مردم در روزهای بارانی و برفی از خودروها ی شخصی استفاده نمی کنند و تمایل دارند به صورت دربستی از تاکسی ها استفاده کنند.

