150 مقاله در همایش آتش سوزی عرصه های طبیعی پذیرش شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: 170 مقاله مورد پذیرش اولیه قرار گرفتند که از بین آنها 150 مقاله به صورت نهایی پذیرش شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 50 مقاله به صورت شفاهی ارائه و 100 مقاله به صورت پوستر به نمایش گذاشته می شود.

وی عنوان کرد: به تمامی مدعوان همایش گواهی 24 ساعته شرکت در این همایش بین المللی داده می شود.

حسام گفت: برگزاری این همایش اولین تجربه ما بود و در پی آتش سوزیهای سال گذشته در کشور و استان، مصوبه ای با حضور سازمان مدیریت بحران، محیط زیست و سازمان جنگل ها تصویب و مقرر شد برای بررسی علمی این موضوع همایشی در کشور برگزار شود.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان بیان داشت: مسئولیت دبیرخانه این همایش بین المللی به این بنیاد محول شد.

وی وظیفه بنیاد نخبگان را جذب استعدادها و شناسایی آن بیان کرد و گفت: در صددیم از ظرفیت و پتانسیل نخبگان استان برای بررسی این موضوع استفاده کنیم.

حسام تاکید کرد: در این همایش بنا داریم با هم اندیشی و تبادل تجارب از آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی جلوگیری کنیم.

این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.