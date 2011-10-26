جشنواره قرآنی مدهامتان بستر مناسبی برای رشد جوانان در دامان قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره قرآن مدهامتان با بیان اینکه عمل به قرآن مهم ترین راه رسیدن به موفقیت است، افزود: در حال حاضر فعالان قرآنی وظیفه سنگینی را بر عهده دارند.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ در یک نبرد تن به تن با دشمنان قرار گرفته است ولذا نباید این جبهه های نبرد را خالی گذاشت.

سهندی ادامه داد: در این برهه از زمان که بنا به تعبیر امام خمینی (ره) مخالفان قرآن شکست خورده اند به طوری که یکی در قفس به پای محاکمه رفته و یکی در خیابان کشته شده، فعالان قرآنی رسالت خطیری را به عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه همه فعالان قرآنی باید با جدیت تمام در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه تلاش کنند، افزود: اهداف و آرمان های امام و شهدا حفظ قرآن و ترویج مفاهیم آن در جامعه است بنابراین فعالان این حوزه باید به رسیدن به این اهداف تلاش کنند.

سهندی با اشاره به اینکه عمل به قرآن و اخلاص در کار یکی از عوامل اصلی موفقیت در حوزه قرآنی است عنوان کرد: اگر اخلاص در کار نباشد هدف مقدسی را در پی نخواهد داشت.

وی به فرموده پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) فرموده که اگر هر کس 40 روز همه کارهای خود را به خاطر خداوند انجام دهد چشمه های حکمت از قلب او به زبانش جاری خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر در میدان سختی حضور داریم گفت: اساتید قرآنی باید شاگردانی تربیت کنند که عامل به قرآن باشند زیرا لحظه ای غفلت در این زمینه مسائل و مشکلات بزرگی را ایجاد خواهد کرد.