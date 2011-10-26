به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان‌بینی شامگاه سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی این اداره کل به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، تصریح کرد: حمایت‌های استانداری و دستگاه ورزش کشور اتفاقات خوبی در آینده نزدیک در ورزش قم رخ خواهد داد، زیرا در حال حاضر در منطقه پردیسان علاوه بر فاز نخست مجموعه ورزشی نارنج، پرو‍ژه عظیم ۴۵۰۰ نفره امام رضا در دست احداث است که تا پایان سال ۹۱ به بهره‌برداری خواهد رسید.



پیگیری توسعه مجموعه ورزشی نارنج



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم یاد آورشد: قرار بود در فاز دوم مجموعه ورزشی نارنج شهر پردیسان یک باب استخر نیز احداث کنیم که با توجه به نزدیک مجتمع قصر آبی با مجموعه نارنج، ساخت استخر را به منطقه محروم نیروگاه منتقل کردیم.



طرح توسعه مجموعه ورزشی یادگار امام



وی اضافه کرد: طرح مطالعاتی توسعه مجموعه ورزشی یادگار امام نیز مهیا شده است و با توجه به تملک ۶۰ هکتار زمین با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، امیدواریم در ردیف بودجه سال آینده اعتبارات آغاز به کار این طرح نیز پیش بینی شود.



۲۲ مکان ورزشی در دست تکمیل در قم



جهان‌بینی ابراز داشت: در حال حاضر ۲۲ طرح ورزشی در دست احداث در قم وجود دارد که نیمی از آن‌ها تا پایان سال جاری و نیمی دیگر در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری می‌رسند تا انشاءالله یک گام دیگر به سرانه هدف یعنی یک متر مربع نزدیک‌تر شویم.



اختصاص ۱۱ میلیارد ریال اعتبار به ورزش قم در سفر رهبری



وی عنوان کرد: سال گذشته در سفر مقام معظم رهبری به استان قم ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای ورزش و اداره کل ورزش و جوانان اختصاص یافت که با این میزان اعتبار چندین طرح ورزشی در قم و شهرهای تابعه احداث خواهد شد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم افزود: بسیاری از پرو‍ژه‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که انشاءالله احداث آن‌ها با اولویت مناطق محروم قم و همچنین رفع نیاز ورزش بانوان به فضای ورزشی، به زودی آغاز خواهد شد.



تلاش برای تحقق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه



وی با اشاره به نیاز بیشتر ورزش قم به ساخت و ساز برای رسیدن به سرانه مطلوب فضای ورزشی، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به سرانه مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه برسیم، نیاز به ۶۰۰ هزار متر مربع زمین است در حالی که برای تحقق این مهم در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به ۸۰۰ هزار متر مربع زمین برای احداث اماکن ورزشی نیاز داریم.



۳۰۰ مکان ورزشی حاصل ساخت و ساز ورزش



جهان‌بینی بیان داشت: البته نباید به سادگی از کنار ساخت و سازهای بسیار خوب سال‌های اخیر در ورزش قم بگذریم، زیرا رشد خوبی را در توسعه سرانه فضاهای ورزشی شاهد هستیم، تا قبل از انقلاب تعداد امکان ورزشی قم بسیار اندک بود اما امروز به تنهایی اداره کل ورزش و جوانان ۳۰۰ مکان ورزشی در اختیار دارد و این علاوه بر فضاهای ورزشی است که سایر دستگاه‌های دولتی دارند.



بازگشت مجموعه حیدریان بزرگ‌ترین دستاورد سفر رهبری



وی در ادامه با اشاره به سالگرد سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم، تصریح کرد: در چنین روزی بود که با فرمان تاریخی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جامعه ورزش استان قم بهترین هدیه خود را از دستان معظم‌له هدیه گرفت که این هدیه ارزشمند بازگردان مجموعه ورزشی شهید حیدریان به جامعه ورزش قم بود و از این بابت خدای بزرگ را شاکریم.