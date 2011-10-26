کمبود خوابگاه دانشجویی در سنندج/ لزوم حمایت از بخش خصوصی

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ضریب دانشجویی استان 5.3 درصد است و خوابگاه های دانشجویی با به کارگیری تمام ظرفیت خود دانشجویان نیازمند خوابگاه را پذیرش دادند که البته در این بخش با کمبود جدی مواجه هستیم.

وی بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه این ضریب 5.5 درصد افزایش می یابد و از این رو خوابگاه های استان جوابگوی تعداد دانشجویان نخواهد بود و باید با برنامه ریزی مدون در این حوزه اقدامات بهتری را در دستور کار قرار داد.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه دولت مجوز احداث خوابگاه دولتی را به دانشگاه ها نمی دهد، گفت: با حمایت استانداری از بخش خصوصی برای احداث خوابگاه های دانشجویی می توان برنامه های را تدوین کرد چرا که ساختمان های مناسبی هم برای اجاره و در اختیار قرار دادن دانشجویان در شهر سنندج وجود ندارد.

امینی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل خوابگاه در شهر سنندج است، اظهار داشت: در صورت عدم احداث خوابگاه مجبور به کاهش چهار درصدی تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کاردانی و اختصاص سهمیه این بخش به تحصیلات تکمیلی برای جلوگیری از مشکلات بوجود آمده در زمینه خوابگاه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به فعالیت گسترده انجمن ها و گروه‌های روان ‌شناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه کردستان بیان کرد: وزارت علوم داوطلبانه امتیاز چاپ اولین مجله مشاوره و روان درمانی خانواده کشوری را به دانشگاه کردستان اعطا کرد.

رئیس دانشگاه کردستان انتشار این مجله را یکی از افتخارات دانشگاه کردستان ذکر کرد و افزود: مطالب مندرج در این مجله توسط اساتید و صاحب ‌نظران اکثر دانشگاه ‌های مطرح کشور و دانشجویان این دانشگاه تهیه می شود.

امینی با بیان اینکه راه ‌اندازی مرکز روان درمانی خانواده در این استان موفقیت آمیز خواهد بود، بیان کرد: در بیشتر استان ‌های کشور تعداد زیادی مرکز روان ‌درمانی فعال است ولی متاسفانه در کردستان تا کنون مرکز مشاوره‌ ای قوی و فعال راه‌ اندازی نشده است که دانشگاه کردستان آمادگی انجام این کار را دارد.

وی افزود: راه ‌اندازی این مرکز آسیب‌ های فرهنگی و اجتماعی موجود در سطح استان را به صورت چشمگیری کاهش می دهد و با اختصاص زمین این ساختمان و احداث آن این پروژه موفق و تاثیر گذار در جامعه عمل می کند.