علیاکبر تورانیان رئیس چهارمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی به خبرنگار مهر گفت: چهارمین دوره نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی رویکرد جدیدی به مساله کتاب دارد تا بتواند با الگوسازی و شیوههای جدید، نمایشگاه را از شکل سنتی خارج و به شکل حرفهای و نوین تبدیل کند.
وی افزود: در نمایشگاه سالهای گذشته خرید کتابها به شکل سنتی و با محوریت پول بوده است یعنی کتاب را فروخته و به شکل سنتی پول دریافت میکردند اما در این دوره از نمایشگاه شیوه کالامحور برای عرضه و توزیع کتابها در نظر گرفته شده است. کتابها به صورت نمایشی عرضه شده و شابک کتابها در سیستم کامپیوتری ثبت شده و متقاضیان میتوانند کتابهای مختلف را دیده و از این طریق خریداری کنند.
تورانیان تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه، ناشران کتابهای خود را به نمایش درآورده و خریداران میتوانند با توجه به شابک و کدهایی که برای کتابها تعریف شده کتابهای مورد نیاز خود را انتخاب و به صورت رایانهای و به شکل بستهبندی شده در آدرسی که اعلام میکنند، تحویل بگیرند.
وی اضافه کرد: این شیوه فرصت خوبی را فراهم میکند که مخاطبان در آرامش و به راحتی تمامی کتابهای حاضر در نمایشگاه را مشاهده کنند. در شیوههای سنتی گذشته مخاطبان با حجم زیادی از کتاب که روی هم قرار میگرفت مواجه میشدند که ادامه بازدید از نمایشگاه را برایشان دشوار میکرد. طرح شابک برای اولینبار در چهارمین دوره نمایشگاه کتاب دانشگاهی اجرا میشود و ناشران برای اولین بار این سبک را تجربه میکنند.
این فعال امور نشر اشاره کرد: تاکنون طرح شابک در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هم اجرا نشده است و این حرکت سنگ بنایی است تا در آن نمایشگاه در حجم وسیع این شیوه را اجرایی کنیم. این شیوه باعث میشود صنعت نشر و سیستم نمایشگاهی به شکل حرفهای پیش رفته و مطابق با آخرین استانداردهای نمایشگاههای کتاب در سطح دنیا برگزار شود و تلاش ما هم بر این است که بتوانیم این گونه نمایشگاهها را در سطح استانداردهای جهانی برگزار کنیم.
وی به تخصصی برگزار کردن نمایشگاه کتابهای دانشگاهی اشاره کرد و افزود: نمایشگاه کتاب دانشگاهی هر سال در هفته کتاب برگزار میشود که انجمن ناشران دانشگاهی سهمی در این جشن کتاب داشته باشند و تخصصی بودن نمایشگاه کتاب دانشگاهی این فرصت را فراهم میکند تا صاحبان علم و دانش در این فرصت و فضای مناسب کتابهای مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
توارنیان گفت: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشران دانشگاهی در مدت برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاهی این امکان را به وجود آوردهاند که کتابخانههای سراسر کشور با تخفیف 50 درصدی به تجهیز کتابخانههای خود اقدام کنند.
رئیس چهارمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی در پایان گفت: در این نمایشگاه برای نخستینبار این امکان فراهم آمده تا دانشجویان و استادان بتوانند با تخفیف 30 درصدی کتابهای خود را تهیه کنند.
چهارمین دوره از برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاهی 25 تا 29 آبان در بوستان گفتگو برگزار میشود.
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