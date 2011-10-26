کرمان قطب معدن کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در بازدید از پروژه های صنعتی و معدنی سیرجان گفت: باید پتانسیل بالای مواد معدنی در استان کرمان به ارزش افزوده نهایی خود برسد.

جعفری گفت: هدف از این بازدید تصمیم گیری بهتر در زمینه توسعه رشد اقتصادی استان کرمان و کشور است.

وی با اشاره به معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان، جلال آباد زرند و معادن عظیم مس در استان کرمان بیان داشت: هدف اصلی از این سفر بررسی فرآیند کمترین صادرات مواد معدنی خام از استان کرمان است.



این مسئول با اشاره به احداث کارخانه های فولاد، واحدهای کنستانتره سازی و گندله سازی در استان کرمان گفت: این اقدامات در راستای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده مواد معدنی است.

وی با بیان اینکه می شود با اصلاح قانون و یا تصویب موارد مورد نیاز بخش خصوصی را به سوی سرمایه گذاری پویا و پایدار تشویق کرد، اظهار داشت: در بخش ارائه تسهیلات وزارتخانه، اولویت با صنایع معدنی است.