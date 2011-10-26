نظارت و همکاری مدیریتی در کردستان ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه نشست با صاحبان صنایع و معادن استان کردستان گفت: در راستای انجام دادن کارهای مردم بخش نظارت و حضور مدیران در انجام این امور بیشتر شده است و انتظار می رود که این روند همچنان تقویت شود.

وی با بیان اینکه همکاری و تعامل افراد کارشناس با مردم نیاز به توجه بیشتری دارد، افزود: در برخی ادارات و سازمان های دولتی زیر مجموعه ها در حوزه کارشناسی کم کاری می کنند و این بخش مهم و در ارتباط با مردم نیز نیاز به واکاوی و ارتقاء فرهنگی دارد.

استاندار کردستان اظهار داشت: در اداراتی که تعامل با مردم بیشتر است و مردم بیش از هر جای با آنها سروکار دارند برگزاری دوره های آموزشی کارکنان در یادگیری برخورد مناسب با مردم الزامی است.

شهبازی با اشاره به اجرای شدن ماده 28 قانون بودجه کشور که باعث تسریع در کار بخش های صنعت و معدن می شود، افزود: اگر مشکلات مردم در سازمان و اداره مربوطه حل شود مراجعه به استانداری کمتر و اطمینان مردم به نظام و خدمات ارائه شده از سوی دولتمردان بیشتر می شود.

وی حل شدن مشکلات صاحبان صنایع در بانک ها را الزامی دانست و گفت: پراخت وام و تسهیلات بانکی مناسب به واحدهای صنعتی که توانایی لازم در بازپس دهی آن را دارند موجب بهبود شرایط توسعه و جذب سرمایه در استان کردستان می شود.

استاندار کردستان داشتن قیمت مناسب و به صرفه برای تولیدات و صنایع داخلی استان کردستان را مهم دانست و بیان کرد: وجود کمیسیون و کمیته های نامناسب اداری موجب گسترش رشوه دادن در ادارت می شود.

شهبازی ارائه قطعات و محصولات با کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف کننده را از سوی صاحبان صنایع لازم دانست و اظهار داشت: با توسعه و تقویت واحدهای موجود اشتغال بیشتری در استان کردستان برای جوانان متخصص و دارای مدرک تحصیلی مربوط به این شاخه ها ایجاد شده است.

وی ایجاد اشتغال ثابت را از مزایای واحدهای صنعتی موجود در سطح استان کردستان دانست و عنوان کرد: واحدهای در حال اجرا نیاز به زمان بیشتری برای به وجود آوردن اشتغالزایی و افزایش سرمایه استانی دارند و اشتغال ایجاد شده از طریق واحدهای در حال انجام عملیات احداث ثابت و پایدار نیست.

استاندار کردستان استفاده از سرمایه اولیه و تزریق سرمایه های بعدی از سوی سرمایه گذارهای دیگر استان ها را برای توسعه صنایع و معادن استان کردستان مناسب خواند.

جلسه نشست صاحبان صنایع و معادن استان کردستان با استاندار در سالن شهدای گمنام و با ارائه پیشنهادات و مشکلات از سوی صاحبان صنایع و معدن کاران استان کردستان برگزار شد.