اظهارات لاریجانی درباره سئوال از رئیس جمهور / سه امضا کم است

به گزارش خبرنگار پا لمانی مهر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا در اخطار قانون اساسی گفت: طرح سئوال از رئیس جمهور 100 امضا داشته که طبق اطلاعات ما تنها 14 نفر امضاهای خود را از این طرح پس گرفتند و بر اساس پیگیری های نمایندگان تعداد امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور بالای 73 نفر ( حد نصاب مورد نیاز) است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان امضاکننده طرح سئوال از رئیس جمهور بنا ندارند اسامی کسانی که امضاهای خود را از این طرح پس گرفته اند منتشر کنند، گفت: ما به عنوان امضاکنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور حق داریم اسامی کسانی که امضاهایشان را پس گرفته اند و تعداد آنها را بدانیم. زیرا عده ای اعلام آمادگی کردند که طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: هر نماینده ای که در رابطه با تعداد کسانی که امضاهای خود را از طرح رئیس جمهور پس گرفته اند شبهه دارد می تواند اسامی انصراف دهندگان را ببیند مسئله حادی نیست.

وی افزود: کسانی که امضاهای خود را پس گرفته اند به صورت مکتوب نامه نوشته اند و اوراق آنها موجود است.

در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امضاهای باقیمانده از طرح سئوال از رئیس جمهور 69 نفر است بقیه امضاکنندگان کتبا انصراف خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: اگر کل نمایندگان مجلس را 290 نفر در نظر بگیریم 73 امضا برای سئوال از رئیس جمهور نیاز است اما اگر تعداد نمایندگان موجود در مجلس را در نظر بگیریم 72 امضا کافی است.

لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است ، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سئوال از رئیس جمهور را فراهم کنند این طرح اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اوایل هفته جاری با اعلام اینکه 29 نفر از نمایندگان امضای خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور پس گرفته اند، اعلام کردند که طرح این سئوال در صحن علنی مجلس منتفی است.