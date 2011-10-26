محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته هشت دوره آموزش ایمنی و امداد و نجات ویژه معلولان به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در این کلانشهر برگزار شد.

وی افزود: در این دوره ها هزار و 428 نفر از معلولان جسمی و ذهنی و جانبازان مرکز بهزیستی شرکت کردند و به فراگیری نکات آموزشی پرداختند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج عنوان کرد: طی سال گذشته 15 دوره آموزش عمومی شهروندی در فرهنگسرای طبیعت و خانه سلامت شهرداری برگزار شد که در آنها نیز هزار و 108 نفر شرکت کردند.

امیریزدانی با اشاره به آموزش 350 آتش نشان داوطلب ادامه داد: در این زمینه 14 دوره آموزشی برگزار و نکات مربوطه ارائه شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج یادآور شد: در مجموع طی سال 89 این سازمان دو هزار و 195 ساعت دوره آموزشی برگزار کرد.

این مسئول افزود: سال گذشته 69 دوره تئوری و عملی در مدارس ابتدایی، 47 دوره در مدارس راهنمایی و 95 دوره در دبیرستانها و هنرستانهای کرج برگزار شد.

وی اعلام کرد: سالهای 86 تا 89 به ترتیبب هفت هزار و 11 نفر، 14 هزار و 233 نفر، 20 هزار و 906 نفر و 23 هزار و 838 نفر آموزش برون سازمانی دیدند.