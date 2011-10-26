به گزارش خبرگزاری مهر، در پی موافقت ابراهیم حاتمیکیا برای پخش آثارش از رادیو نمایش، این هفته "ارتفاع پست" از برنامه رادیو فیلم پخش میشود.
داستان این فیلم درباره شخصی است به نام قاسم که ادعا میکند برای خانواده و دوستانش در یک شرکت صنعتی در بندرعباس کار پیدا کرده، آنها را سوار هواپیما میکند، اما تنها نرگس است که از قصد قاسم خبر دارد. قاسم هواپیما را میدزدد و...
فرشاد آذرنیا تهیهکنندگی و سردبیری، بهرام سروری نژاد گویندگی و تنظیم رادیویی و علی حاجی نوروزی صدابرداری این برنامه را بر عهده دارند.
"ارتفاع پست" جمعه ساعت 16 بر روی موج اف ام، ردیف 5/107 رادیو نمایش پخش میشود.
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