امضای 10 تفاهمنامه نشر «الهدی» و ناشران خارجی در نمایشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزار مهر، سیدمجید کمالی، نماینده اعزامی الهدی به نمایشگاه فرانکفورت با اعلام این خبر افزود: این مذاکرات و امضای تفاهمنامهها با ناشرانی مانند کورنلزن آلمان، مؤسسه منهاج القرآن و مرکز بینالمللی ترجمه مالزی، به منظور ایجاد شراکت انتشاراتی، با هدف معرفی و توزیع محصولات طرفهای قرارداد، صورت گرفته است.
وی با اشاره به مذاکره با تعدادی از ناشران برای آثار مرتبط با گروه سنی کودک و نوجوان، خاطرنشان کرد: اگرچه محتوای کتابهای ایرانی غنی و پربارند؛ اما چگونگی ارائه آنها در حوزههایی مانند تاریخ و مذهب به مخاطبان جهان، تأمل بیشتری را میطلبد.
کمالی با اشاره به حضور تعدادی از نویسندگان خارجی در غرفه الهدی و درخواست ترجمه آثارشان به زبان فارسی، اظهار کرد: همزمان با موج بیداری اسلامی در کشورهای شمال آفریقا، به درخواست تعدادی از ناشران این کشورها مانند مصر، درصددیم به ترجمه و انتشار آثاری با هدف نزدیکی دیدگاههای مذهبی این کشورها با ایران، بپردازیم.
مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بینالمللی الهدی نخستین حضور خود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را با معرفی 118 عنوان اثر در حوزههای مختلف ادبی، هنری، تاریخی و مذهبی تجربه کرده است.
شصتوسومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور 7400 ناشر از 106 کشور جهان، 24مهر سال جاری به کار خود پایان داد.
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