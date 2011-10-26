امضای 10 تفاهمنامه نشر «الهدی» و ناشران خارجی در نمایشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزار مهر، سیدمجید کمالی، نماینده اعزامی الهدی به نمایشگاه فرانکفورت با اعلام این خبر افزود: این مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه‌ها با ناشرانی مانند کورنلزن آلمان، مؤسسه منهاج القرآن و مرکز بین‌المللی ترجمه مالزی، به منظور ایجاد شراکت انتشاراتی، با هدف معرفی و توزیع محصولات طرف‌های قرارداد، صورت گرفته است.

وی با اشاره به مذاکره با تعدادی از ناشران برای آثار مرتبط با گروه سنی کودک و نوجوان، خاطرنشان کرد: اگرچه محتوای کتاب‌های ایرانی غنی و پربارند؛ اما چگونگی ارائه آن‌ها در حوزه‌هایی مانند تاریخ و مذهب به مخاطبان جهان، تأمل بیشتری را می‌طلبد.

کمالی با اشاره به حضور تعدادی از نویسندگان خارجی در غرفه الهدی و درخواست ترجمه آثارشان به زبان فارسی، اظهار کرد: هم‌زمان با موج بیداری اسلامی در کشورهای شمال آفریقا، به درخواست تعدادی از ناشران این کشورها مانند مصر، درصددیم به ترجمه و انتشار آثاری با هدف نزدیکی دیدگاه‌های مذهبی این کشورها با ایران، بپردازیم.

مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی نخستین حضور خود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را با معرفی 118 عنوان اثر در حوزه‌های مختلف ادبی، هنری، تاریخی و مذهبی تجربه کرده است.

شصت‌وسومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور 7400 ناشر از 106 کشور جهان، 24مهر سال جاری به کار خود پایان داد.

