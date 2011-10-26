2200 بازدید نظارتی از اماکن اقامتی مشهد صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدیدهای نظارتی به شاخص هایی چون نرخ مراکز، وضعیت ایمنی و بهداشتی، تجهیزات، نظافت عمومی، دفاتر ثبت مهمان، وضعیت مدارک و گواهی نامه های پرسنل توجه می شود.

وی بیان کرد: با توجه به لزوم بازدید و سرکشی از اماکن اقامتی و خدماتی تحت پوشش طی این مدت از حدود هزار واحد اقامتی و 500 واحد خدماتی در سطح استان بازدید شد.

وی افزود: در این فصل در مجموع 25 اخطار 38 تذکر و سه تعلیق و شش لغو مجوز در طی بازدیدهای نظارتی در حوزه دفاتر خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی صادر شده است.

رجایی با اشاره به اینکه درصد اشغال واحدهای اقامتی در فصل تابستان به طور میانگین 65 درصد بوده است در مورد تعداد دفعات بازدید از مراکز تحت پوشش اظهار داشت: 250 بازدید از هتلها، 551 بازدید از هتل آپارتمان ها، هزار بازدید از مهمانپذیرها و 315 مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در طول این مدت صورت پذیرفت.