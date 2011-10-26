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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

تمدن:

تبادل تجارب مدیران از اهداف شورای اداری استان تهران است

تبادل تجارب مدیران از اهداف شورای اداری استان تهران است

تهران – خبرگزاری مهر: استاندار تهران اظهار داشت: تعامل و تبادل تجارب و دستاوردهای مدیران دستگاههای اجرایی از اهداف شورای اداری استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح امروز در دومین جلسه شورای اداری استان تهران که با حضور آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری، معاونان استانداری، مدیران و رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در سالن همایشهای شرکت آب و فاضلاب تهران آغاز شده، افزود: شورای اداری جایگاهی برای مودت، وحدت، هماهنگی و انسجام مدیران و خدمت گزاران مردم در استان تهران است.

وی گفت: شورای اداری محلی برای اعلام و ابلاغ سیاستها، برنامه‌ها و راهبردهای دولت در اداره استان و کشور است.

رئیس شورای اداری استان تهران ادامه داد: محورهای مطرح شده در شورای اداری قبل، انضباط اجتماعی، جهاد اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح تحول اداری است و محور دومین نشست این شورا مسئله مهم آمار و برنامه ‌ریزی خواهد بود.

وی افزود: از دیگر اهداف این جلسه بهبود عملکرد و ارتقای خدمات دستگاههای اجرایی استان تهران است.

گفتنی است امروز تفاهم نامه اجرای 10 برنامه تحول در نظام اداری استان تهران بین استانداری و نهاد ریاست جمهوری به امضا خواهد رسید.

کد مطلب 1443931

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