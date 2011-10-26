پولشویی 1 تریلیون و 600 میلیارد دلاری جنایتکاران در 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحت عنوان "تخمین جریان مالی غیر مجاز حاصله از قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمان دهی شده فرامرزی" که دیروز در وین منتشر شد، کمتر از یک درصد از جریان مالی غیرمجاز جهانی در حال حاضر کشف و مسدود می شود.



"یوری فدوتوف" مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گوید: ردیابی جریان پولهای به دست آمده از روشهای غیر قانونی یعنی از راه قاچاق و جنایت سازمان دهی شده و تحلیل اینکه چگونه این درآمدها به وسیله نظام مالی جهان پولشویی می شوند، هنوز وظیفه ای اضطراب آور است.



وی معتقد است که سرمایه گذاری درآمدهای به دست آمده از راههای خلاف یا به عبارت دیگر "پول کثیف" موجب بی نظمی اقتصادی و همچنین مانع سرمایه گذاری سالم و رشد اقتصادی می شود.