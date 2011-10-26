100 گروه 22 نفره اطفای حریق منابع طبیعی در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه در همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبیعی در گرگان افزود: برای پیشگیری و اطفای حریق در سطح عرصه های طبیعی و جنگل های استان در یکسال اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته که تشکیل گروههای 22 نفره از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: نقش مردم در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

قناعت عنوان کرد: فرهنگسازی کارهای و اجرای برنامه خوب درون سازی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان، بر ضرورت تهیه نقشه پهنه بندی خطر پذیری عرصه های منابع طبیعی در کشور و استان تاکید کرد.

قناعت بیان داشت: به کارگیری سیستم های نوین در عرصه های منابع طبیعی، اصلاح قوانین دستگاهها در صورت ضرورت از دیگر نیازهاست.

استاندار گلستان، ایجاد پایگاه اطفای حریق شمال در گرگان از جمله دستاوردهایی این همایش بین المللی است که اجرایی می شود.

وی یادآورشد: در حال حاضر به دلیل اقلیمی و طبیعی، حریق در عرصه های جنگلی کشور و جهان نسبت به گذشته شدت یافته است.