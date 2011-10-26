چاپ اولین نقشه بزرگ مقیاس کرج

عبدالله ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تهیه این نقشه گفت: اولین نقشه بزرگ مقیاس کرج در اندازه و مقیاس یک 13 هزارم و در 41 لایه تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: نقشه بزرگ مقیاس کرج با فعالیت تیم چهار نفره متشکل از کارشناسان برجسته طی مدت زمان شش ماه طراحی و تدوین شد.

این مسئول در خصوص میزان اعتبار صرف شده برای چاپ این نقشه بیان کرد: این نقشه با بهره گیری از داشته های موجود شهرداری و استفاده از نرم افزارARCGIS تدوین و چاپ شد.

رئیس اداره جی آی اس شهرداری کرج در تعریف مقیاس در نقشه عنوان کرد: مقیاس در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین.

ردایی، کارایی این نقشه بزرگ مقیاس را مثبت و کارآمد ارزیابی کرد و گفت: این نقشه یاری رسان مدیران مناطق و سازمانهای تحت پوشش شهرداری در خصوص برداشت از حدود، مناطق، مساحت و اطلاعات موجود در مناطق است.

وی با اشاره به ارسال این نقشه به اعضای شورای اسلامی کرج، مدیران مناطق و سازمانها و همچنین معاونین ستادی تحت پوشش شهرداری کرج، عنوان کرد: اولین نقشه بزرگ مقیاس کرج با توجه به شاخصه های موجود و کارایی مثبت آن مورد توجه اعضای شورای شهر قرار گرفته است.

رئیس اداره جی آی اس شهرداری کرج با اشاره به پیشرفت علوم در عرصه های مختلف یادآورشد: مهندسان و مشاوران نقشه بردار برای تهیه این نقشه از اطلاعات و علوم روز دنیا بهره گرفته اند.

ردایی از شهر به عنوان موجودی زنده و در حال رشد و گسترش نام برد و افزود: این مهم نیاز به داشتن اطلاعات پایه و به روز در تمامی سازمانها و ادارات ارائه دهنده خدمات شهری را دو چندان می کند.