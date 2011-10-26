قذافی قدر فرصتها را ندانست / مرگ سرهنگ پیام مهمی داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" در گفتگو با شبکه ان بی سی اظهار داشت : قذافی چهل سال مردم لیبی را ترساند و در این سالها به حمایت از تروریسم مشغول بود.

وی افزود: البته در زمان تحولات بهار عربی قذافی فرصت آن را داشت که به صورت مسالمت آمیز لیبی را به سمت دموکراسی رهنمون کند، اما او از این فرصت ارائه شده استفاده ای نکرد.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به چگونگی مرگ قذافی افزود: البته ما نمی خواهیم که سرنوشت کسی به این صورت رقم بخورد، اما معتقدم مرگ قذافی پیامی قوی برای تمام دیکتاتورهای جهان داشت.

اوباما در تلاش برای منحرف کردن نگاههای جهانیان از سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا در جهان و حمایتهای گسترده کاخ سفید از دیکتاتورهای همسو در جهان عرب، ژست حمایت از مردم لیبی به خود گرفت و افزود: مرگ قذافی پایان یک دوران طولانی و دردناک برای مردم لیبی بود و در نهایت نشان می دهد که رژیمهایی که در منطقه سیاست مشت آهنین را برمی گزینند رو به زوال و نابودی هستند.