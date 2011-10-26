کلانتری های همدان به بانک اطلاعاتی نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در مراسم تجلیل از فرماندهان و نیروهای انتظامی شهرستان همدان افزود: فاصله بین برخورداری از امنیت و ناامنی یک لحظه است که با اطلاع کافی می توان تا حد قابل توجهی از بروز ناامنی جلوگیری کرد.

وی گفت: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، زیر چتر ولی فقیه و فرماندهی معظم کل قوا یک توفیق الهی است.

وی افزود: مقام معظم رهبری شهریور ماه سال جاری در دانشگاه علوم انتظامی مدال مجاهدان فی سبیل الله را به نیروی انتظامی هدیه کردند که از این بابت باید به خود ببالید.

قهرمانی مطلق با اشاره به مأموریتهای سخت و مهم نیروی انتظامی تاکید کرد: امروز با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دشمن شاهد ورود جرم به فضای سایبری هستیم که در مأموریته ای نیروی انتظامی نیز آمادگی لازم برای مقابله با آن به وجود آمده است.

وی اضافه کرد: دشمن سناریوهای مختلفی برای انتخابات طراحی می کند و نیروی انتظامی باید با تجربه فتنه انتخابات گذشته هوشیار باشد.

فرماندار همدان خواستار افزایش اشراف اطلاعاتی عوامل نیروی انتظامی نسبت به تحرکات حوزه استحفاظی خود شد.

قهرملنی مطلق اظهار داشت: باید مسائل مختلفی که در حوزه کاری وجود دارد بر اساس مأموریت های محوله اولویت بندی شود.

رئیس شورای تأمین شهرستان همدان از افزایش برخی از شاخصهای امنیت در همدان خبر داد و بیان کرد: علی رغم تهدیدهایی که از ابعاد حاشیه نشینی و مهاجرت های بی رویه برای مرکز استان متصور است کاهش وقوع برخی جرائم در همدان رخ داده که ناشی از حضور مقترانه نیروی انتظامی است.

قهرمانی مطلق افزود: مأموران راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی نیز وظایف قابل توجه و سختی دارند تا انضباط ترافیکی را در سطح شهر برقرار کنند.

وی ارتقا فرهنگ رانندگی را یک ضرورت دانست و گفت: راهنمایی و رانندگی با مشارکت آموزش و پرورش برنامه هایی را در این راستا اجرا کرده و باید راهکارهای دیگری در این خصوص اتخاذ شود.

در پایان مراسم لوح تقدیری از طرف فرمانده انتظامی استان همدان به فرماندار همدان اهدا شد و با اهدا لوح 26 نفر از فرماندهان و نیروهای انتظامی شهرستان همدان تجلیل شدند.