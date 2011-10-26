  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

زمینه حضور زائران ایرانی در مرقد سلمان فارسی فراهم می‌شود

زمینه حضور زائران ایرانی در مرقد سلمان فارسی فراهم می‌شود

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات گفت: در آینده زمینه حضور زائران ایرانی در مرقد سلمان فارسی فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی شریف مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات در جریان بازدید از مرقد سلمان فارسی در شهر مدائن( 30 کیلومتری بغداد) گفت: این بازدید بدنبال پیشنهاد بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات برای فراهم کردن شرایط حضور زائران کشورمان در صحابه جلیل "سلمان فارسی" و "حذیف یمانی" صورت گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده با رفع مشکلات و برنامه ریزی برای اعزام کاروان های 10 روزه از ایران به عتبات عالیات، شاهد زیارت مرقد این صحابه ایرانی الاصل توسط زائران کشورمان باشیم.
کد مطلب 1443943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها