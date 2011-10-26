به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی شریف مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات در جریان بازدید از مرقد سلمان فارسی در شهر مدائن( 30 کیلومتری بغداد) گفت: این بازدید بدنبال پیشنهاد بعثه مقام معظم رهبری در عتبات عالیات برای فراهم کردن شرایط حضور زائران کشورمان در صحابه جلیل "سلمان فارسی" و "حذیف یمانی" صورت گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده با رفع مشکلات و برنامه ریزی برای اعزام کاروان های 10 روزه از ایران به عتبات عالیات، شاهد زیارت مرقد این صحابه ایرانی الاصل توسط زائران کشورمان باشیم.